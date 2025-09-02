« Kidnappée par un Amish » : votre téléfilm inédit ce 2 septembre sur TF1 (histoire, interprètes)



« Kidnappée par un Amish » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 2 septembre 2025 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend ce mardi après-midi sur TF1. Et aujourd’hui, il s’intitule « Kidnappée par un Amish ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Kidnappée par un Amish » : l’histoire, le casting

Carly, une étudiante, entame une relation avec Abram, un jeune Amish, mais ce dernier, refusant de rentrer chez lui, la séquestre afin de l’entraîner dans sa vision déformée d’une communauté Amish.



Avec : Leigha Sinnott (Carly), Sam Bullington (Abram), Courtney Grace (Jenna), John Castle (Grant)

Et à 16h, « Amish et séducteur : le scandale Eli Weaver » (rediffusion)

Un homme surnommé « le tombeur Amish » élabore avec sa maîtresse un plan pour tuer son épouse, provoquant l’indignation de toute sa communauté.

Avec : Luke Macfarlane (Eli Weaver), Kirsten Vangsness (Barb Raber), Miranda MacDougall (Barbara Weaver), Brent Stait (Le détective Bruce London)