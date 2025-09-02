Ça commence aujourd’hui du 2 septembre 2025 : sommaire et extrait vidéo



Ça commence aujourd’hui du 2 septembre 2025, le sommaire – Ce mardi après-midi et comme chaque après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, il a pour thème « Enterrement de vie de garçon, mariage : l’un de leurs proches a perdu la vie ».





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 2 septembre 2025 à 13h55 « Enterrement de vie de garçon, mariage : l’un de leurs proches a perdu la vie » (inédit)

Pendant les préparatifs de son mariage, Anthony accompagnait son père, malade depuis plusieurs mois. Deux semaines avant la cérémonie, son état s’est aggravé, et le jour même du mariage, il s’est éteint. Impossible alors de tout annuler… Depuis, Anthony n’a jamais réussi à regarder les photos de ce jour.

Et à 15h05 : « Drogue : une seule prise et leur vie a basculé » (rediffusion)

Souvent perçues comme anodines par les jeunes lorsqu’elles ne sont pas consommées avec excès, les drogues peuvent pourtant provoquer des conséquences dramatiques dès la première prise. Dans Ça commence aujourd’hui, Faustine Bollaert donne la parole à Tristan, Alicia et Noémie, dont la vie a basculé après une unique expérience : crises psychotiques, paranoïa, déréalisation ou anxiété généralisée. Tristan, 16 ans, a sombré dans des délires angoissants après avoir fumé du cannabis ; Alicia a développé une angoisse permanente et des pensées suicidaires après une prise de MDMA ; Noémie, elle, vit depuis trois ans dans un état de paranoïa déclenché par le LSD. Autant de témoignages qui rappellent que le risque de “rester perché” n’est pas un mythe, mais une réalité aux conséquences terribles.



Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 2 septembre 2025

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.