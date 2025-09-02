Plus belle la vie spoiler : Léa fait une révélation choc ! (3 septembre 2025)



Léa est dans une situation compliquée depuis qu’elle a tenté de tuer Jean-David Perrot dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et demain, dans l’épisode du mercredi 3 septembre 2025, alors que Léa ne se souvient toujours de rien, la police va découvrir que Léa et Jean-David étaient dans la même classe en seconde à Saint-Côme…











Léa ne s’en souvient pas non plus, même en lui montrant sa photo de classe ! Idriss perd patience mais Jean-Paul et Patrick lui assurent qu’ils sont convaincus qu’elle dit la vérité… Idriss a alors l’idée d’organiser une confrontation entre Léa et Perrot pour voir si ça fait remonter les souvenirs de Léa.

Léa est stressée avant de se retrouver face à Jean-David, son avocate l’encourage. L’avoir en face de lui ne fait pas remonter ses souvenirs et quand Idriss confronte Perrot, il assure qu’il n’avait pas reconnu Léa… Quand Idriss leur demande qui étaient leurs amis à l’époque, c’est le choc : Léa évoque Inès, la soeur d’Idriss !



