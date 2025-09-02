« Laissez-vous guider » du 2 septembre : ce soir « Au temps des invasions vikings »



« Laissez-vous guider » du 2 septembre – Ce mardi soir à la télé, France 2 vous propose un inédit du magazine « Laissez-vous guider » avec Stéphane Bern et Lorànt Deutsch. Au programme aujourd’hui, le numéro intitulé « Au temps des invasions vikings ».





Rendez-vous dès 21h10 sur France 2







« Laissez-vous guider » du 2 septembre : Au temps des invasions vikings, le programme

Dans ce nouvel épisode de Laissez-vous guider, Stéphane Bern et Lorànt Deutsch mettent le cap sur la Normandie pour remonter le fil de l’histoire et suivre les traces des redoutables Vikings.

Au IXᵉ siècle, ces redoutés guerriers venus du Nord n’ont cessé d’assaillir l’Empire franc fondé par Charlemagne, semant le feu et la désolation sur leur passage. Leurs raids incessants poussèrent finalement le roi Charles le Simple à leur concéder un territoire qui portera bientôt leur nom : la Normandie, « terre des Northmen », les hommes du Nord.



D’Étretat à Rouen, nos deux guides hors du commun vous feront revivre cette épopée spectaculaire et redonneront vie, grâce à la magie de la 3D, aux lieux emblématiques marqués par ces invasions vikings.

Les reconstitutions en 3D

Le premier débarquement viking en Normandie

En 841, les Vikings posent pour la première fois le pied sur les côtes normandes. Menés par le chef Asgeïr, ils remontent la Seine jusqu’à Rouen, animés par un objectif clair : s’emparer des richesses des puissantes abbayes de la région et capturer des otages afin d’obtenir de fortes rançons. Pour illustrer ce premier raid spectaculaire, Stéphane Bern et Lorànt Deutsch se rendent à Étretat. Face à ses falaises majestueuses, ils voient surgir des dizaines de drakkars, ces navires à la technologie navale étonnamment avancée pour l’époque.

Un camp viking sur la Seine

À partir des années 850, les Vikings ne se contentent plus de raids éclairs. Ils établissent de véritables bases le long de la Seine, d’où ils organisent méthodiquement le pillage de la Normandie. L’un de ces camps se trouvait sur une île du fleuve et a même accueilli l’armée d’un fils du célèbre Ragnar Lodbrok, figure légendaire popularisée par la série Vikings. D’abord simples tentes de fortune, ces installations se transforment progressivement en camps fortifiés… que les Francs n’ont jamais réussi à reprendre.

Le pont fortifié de Pont-de-l’Arche

Pour contrer cette menace, Charles le Chauve, petit-fils de Charlemagne, décide de ne plus céder au chantage des rançons. À Pont-de-l’Arche, dans l’Eure, il fait édifier un pont fortifié de près de 400 mètres de long afin de bloquer la route des envahisseurs. Cet ouvrage exceptionnel, dont la construction s’étendra sur plus de dix ans, donne à la cité son nom et marque une étape importante de la résistance franque.

Le palais de Rollon

En 911, un tournant majeur survient : le chef viking Rollon conclut un traité avec le roi Charles le Simple. En échange d’un territoire où s’installer avec ses hommes, il s’engage à mettre fin à ses raids. Rollon devient comte de Rouen et s’installe dans un palais carolingien situé au cœur de la ville. Bien qu’il n’en subsiste aucune trace aujourd’hui, ce lieu incarne la naissance officielle de la Normandie.

La tour de Guillaume le Conquérant

Un siècle et demi plus tard, l’héritage viking résonne encore avec Guillaume le Conquérant, descendant direct de Rollon. Après sa victoire à Hastings en 1066, le duc de Normandie devient roi d’Angleterre, au point d’être surnommé « le dernier Viking ». Mais à cette époque, les hommes du Nord se sont désormais sédentarisés et ont abandonné leurs raids. À Rouen, Guillaume érige une imposante tour qui servira de modèle à la célèbre Tour de Londres.