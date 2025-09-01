Un Si Grand Soleil du 2 septembre : Catherine provoque Elisabeth ! (résumé épisode 1740 en avance)



Un si grand soleil du 2 septembre 2025, spoiler résumé de l’épisode 1740 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 2 septembre 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Yann est sur les lieux de l’accident pendant qu’à l’hôpital, Elisabeth annonce sa sortie à Alain. Janet n’est pas inquiète avec Alain aux petits soins mais elle lui rappelle qu’elle doit se reposer.

A la gallerie, Alix et Ulysse croulent sous les offres pour le tableau de Basille. Alix a une offre à 500.000 euros mais elle pense encore pouvoir avoir plus ! Le téléphone n’arrête pas de sonner grâce à l’article de Midi Libre.



Pendant ce temps là au commissariat, Guillaume Ussel est avec Levars face à Alex, qui enregistre sa plainte. Alex ne comprend pas bien le motif de sa plainte, Levars dit que son client a été victime d’une escroquerie. Alex demande contre qui il veut porter plainte, Levars explique qu’il ne sait pas qui a joué quel rôle dans cette histoire. Il conseille alors de porter plainte contre X.

A l’hôpital, Muriel croise Laurine en allant voir Elisabeth. Muriel veut lui parler de Boris, Laurine lui dit qu’elle pourrait se prendre une balle perdue… Muriel lui dit qu’elle manque beaucoup à Boris mais il ne fera pas le premier pas. Laurine dit que ça l’étonne pas, il a la fierté mal placée… Muriel retrouve Elisabeth, qui est contente de la voir.

Alex parle à Becker de la plainte contre Alix Dardel. Il raconte tout au sujet du Basille. Becker savait déjà, il a lu l’article. Elle est accusée d’escroquerie, Becker pense que c’est une évidence avec Alix. Alex dit que le plaignant n’a aucune preuve, Becker lui ordonne d’en trouver : il est hors de question qu’elle s’en sorte cette fois-ci !

Catherine vient de commander à déjeuner quand Pascal rentre. Il lui demande si elle a des nouvelles d’Elisabeth. Elle dit qu’elle est encore vivante mais elle ne pourra pas travailler pendant une semaine. Elle dit que l’accident est providentiel : elle aura peut être envie de vendre la boite. Pascal la trouve redoutable et dit qu’on pourrait penser qu’elle a tout prévu…

Sur la caméra de surveillance, Elise, Yann et Becker voient la voiture faire une queue de poisson à Elisabeth pour la pousser à l’accident. Il s’agit d’un véhicule volé, ils font le lien avec les menaces de mort. Becker appelle le procureur pour ouvrir une instruction.

Alex débarque à la gallerie. Il annonce à Alix la plainte de Mr Ussel. Elle assure avoir acheté légalement ce tableau, elle a des factures. Il veut savoir comment elle a découvert que c’était un Basille, Ulysse explique que c’est lui. Alix assure qu’ils ne connaissaient pas la valeur de ce tableau. Alix précise à Alex que Janet Lewis était là au moment de la transaction, elle pourra témoigner.

Claudine appelle Levars, elle assure qu’Alix va porter plainte pour diffamation suite aux pleurnicheries de son client dans Midi Libre.

A l’hôpital, Laurine envoie un vocal à Boris pour lui proposer un footing le lendemain. Boris accepte.

Alain est aux petits soins, il a fait un thé pour Elisabeth. Un garde du corps est posté à l’entrée. Yann les retrouve et vient leur annoncer qu’Elisabeth a bien été victime d’une tentative d’homicide. Elisabeth est sous le choc.

Alex retrouve Janet à l’hôpital au sujet du Basille. Elle confirme qu’elle était là au moment de la transaction entre Alix et Alvaro. Elle confirme qu’aucun des deux ne connaissait la valeur du tableau. Elle ajoute qu’Alix n’était pas emballée, Alvaro a du insister.

Elisabeth raconte à Yann se souvenir de la voiture derrière elle. Elle parle du coup de volant, elle est bouleversée. Yann insiste pour savoir si elle a un moyen d’identifier le conducteur mais elle ne l’a pas vu. Alain assure que c’est Catherine derrière tout ça, il la croit capable de tout ! Il dit qu’elle a peut être payé quelqu’un pour le faire. Yann assure que Cécile est sur l’affaire et elle va explorer toutes les pistes.

Janet se plaint à Becker d’Alex qui l’a dérangée au travail. Becker s’emporte, Alex a fait son enquête, il ne lui a rien demandé. Elle pense qu’il fait une obsession sur Alix, Becker le prend mal. Ça tourne au clash.

Alain est rassuré que Cécile s’occupe de l’instruction. Il sait qu’elle ne lâchera rien. Ça sonne à la porte, c’est une livraison de fleurs. Elles viennent de… Catherine ! Elle se sent narguée et met ses fleurs à la poubelle.

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.