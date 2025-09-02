« S.W.A.T. » du 2 septembre : les épisodes inédits ce soir sur TF1



Publicité





« S.W.A.T. » du 2 septembre 2025 – Ce mardi soir, TF1 poursuit la diffusion de la saison 7 inédite de la série « S.W.A.T. ». Au programme aujourd’hui, les trois premiers épisodes inédits.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne et en replay durant 7 jours sur TF1+.







Publicité





« S.W.A.T. » du 2 septembre 2025 : vos épisodes inédits ce soir

Episode 7 saison 7 « Fin de service » : Gravement blessé par trois balles, Luca échappe de peu à la mort après une lourde opération, mais doit entamer une rééducation, son bras droit restant fortement diminué. Tandis que Burrows met la brigade criminelle au service du S.W.A.T. pour traquer les braqueurs, l’un des suspects est retrouvé puis assassiné en prison avant de parler, compliquant l’enquête déjà minée par les trahisons entre complices. Hondo et son équipe poursuivent malgré tout leur piste, tandis que Luca, impatient de reprendre du service, apprend avec stupeur que ses séquelles permanentes l’empêcheront de retourner sur le terrain, une nouvelle qui pousse Deacon à reconsidérer sa propre retraite.

Episode 8 saison 7 « Chef de meute » : Deux frères kidnappent une serveuse de café, un acte qui paraît d’abord relever d’un simple harcèlement amoureux mais qui cache en réalité une situation bien plus inquiétante. Jeb et Grant Webber sont persuadés que l’apocalypse est imminente et ont reclus leur famille dans le bunker fortifié de leur père, Calvin. Le S.W.A.T. doit alors déployer toutes ses tactiques pour infiltrer cette base survivaliste, une mission à haut risque qui pourrait bien être la dernière pour Deacon…



Publicité





Episode 9 saison 7 « L’appât » : Hondo et son équipe se retrouvent face au « Gang des appâteuses », des cambrioleuses itinérantes qui séduisent leurs proies sur les réseaux sociaux avant de les droguer et de les dépouiller. Traquées par l’agente du FBI Jackie Vasquez, elles sont localisées à Los Angeles, où Hondo est appelé en renfort. Mais un détail intrigue : alors que leurs cibles sont habituellement des hommes fortunés, les dernières victimes sont des citoyens ordinaires, et leurs agresseuses ne semblent s’intéresser qu’à leurs ordinateurs…