« Rien ne t'efface » du 1er septembre 2025 : vos épisodes ce soir sur TF1

Rien ne t’efface, vos épisodes inédits du lundi 1er septembre 2025 – Ce lundi soir, TF1 poursuit la diffusion de sa nouvelle série « Rien ne t’efface » avec Gwendoline Hamon, Benjamin Baroche (Ici tout commence), Fauve Hautot (Danse avec les Stars), ou encore Samy Gharbi (Demain nous appartient). Au programme aujourd’hui, deux nouveaux épisodes inédits.


A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour le replay et le streaming gratuit.

Épisode 3 : Alors que Tom subit un grave accident, l’enquête menée par Lazare se concentre désormais sur Jonas, le père du garçon. De son côté, Maddi révèle à Sabine et Nectaire une découverte troublante concernant Tom. Le lien avec Esteban saute aux yeux : Jonas pourrait-il être impliqué dans sa mort, dix ans plus tôt ?

Épisode 4 : La découverte d’un nouveau corps place Maddi sous les projecteurs des soupçons. La relation passée entre elle et Lazare oblige ce dernier à confier l’enquête à son adjoint, Ludo. Alors que les preuves s’accumulent contre Maddi, le doute s’installe : serait-elle réellement coupable de tout cela ?


Personnages et interprètes

Avec : Gwendoline Hamon (Maddi), Benjamin Baroche (Lazare), Fauve Hautot (Sabine), Samy Gharbi (Docteur Halawi), Bruno Debrandt (Nectaire), Flore Bonaventura (Amandine), Giovanni Pucci (Tom/Esteban), Léo Lacroix (Gabriel), Arnaud Baudoin (Aziz), Esther Gaumont (Leila), Jérôme Fonlupt (Gendarme), Loïs Vial (Jeune gendarme), Côme Thieulin (Kévin Roche), Franck Lebreton (Commissaire Wacquet), Lokman Mehichi (Jeune patient), Ronald Perret (Samuel), Philippe Crespeau (Monsieur Roussel), Olga Créancier-Werckmeister
Avec la participation de : Fanny Cottençon (Esther), Lannick Gautry (Martin)

