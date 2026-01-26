« L’amour est dans le pré » du 26 janvier : la suite des portraits de la saison 21 (partie 2)



« L’amour est dans le pré » du 26 janvier 2026 – C’est la seconde partie des portraits de la saison 21 de l’émission à succès de M6 « L’amour est dans le pré » qui vous attend ce soir sur M6.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur M6+ pour découvrir les portraits des 15 agriculteurs de cette nouvelle saison.







« L’amour est dans le pré » du 26 janvier 2026 : ce soir, les portraits partie 2

L’amour est dans le pré fait son grand retour pour une 21e saison qui s’annonce plus émouvante que jamais. Une nouvelle fois, Karine Le Marchand nous emmène au cœur des exploitations agricoles, là où, derrière les tracteurs et les étables, battent des cœurs sincères en quête de l’âme sœur.

Femmes et hommes aux parcours singuliers se livrent avec pudeur, portant des rêves et des espoirs auxquels il est impossible de rester indifférent.

Certains ont déjà aimé avant de se retrouver seuls, d’autres attendent encore de vivre leur tout premier grand frisson, mais tous sont animés par le même désir universel : rencontrer la personne avec qui partager leur quotidien et leur passion.



Rires, larmes et émotions seront une nouvelle fois au rendez-vous, car cette 21e saison s’annonce déjà riche en instants forts et inoubliables.

