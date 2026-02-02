« L’amour est dans le pré » du 2 février : suite et fin des portraits de la saison 21 (partie 3)



« L’amour est dans le pré » du 2 février 2026 – C’est la troisième et dernière partie des portraits de la saison 21 de l’émission à succès de M6 « L’amour est dans le pré » qui vous attend ce soir sur M6.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur M6+ pour découvrir les portraits des 15 agriculteurs de cette nouvelle saison.







« L’amour est dans le pré » du 2 février 2026 : ce soir, les portraits partie 3

L’amour est dans le pré revient pour une 21e saison qui promet d’être plus touchante que jamais. Fidèle au rendez-vous, Karine Le Marchand nous ouvre à nouveau les portes des exploitations agricoles, là où, derrière les tracteurs et les étables, battent des cœurs authentiques en quête de leur moitié.

Des femmes et des hommes aux parcours uniques se confient avec sincérité, portés par des rêves et des espoirs auxquels il est difficile de ne pas s’attacher. Certains ont déjà connu l’amour avant de se retrouver seuls, d’autres espèrent encore vivre leur tout premier grand émoi, mais tous partagent le même souhait universel : trouver la personne avec qui construire une vie et partager leur passion.



Entre éclats de rire, larmes et moments bouleversants, cette nouvelle saison s’annonce déjà riche en émotions et en souvenirs inoubliables.

La bande-annonce