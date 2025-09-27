Le Grand Concours du 27 septembre : les invités d’Arthur ce soir sur TF1



Publicité





Le Grand Concours du 27 septembre 2025 – Ce samedi soir, Arthur est aux commandes d’un nouveau numéro inédit du Grand concours. Quels sont les invités d’Arthur ce soir pour cette spéciale 40 ans des Restos du Coeur ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 puis en replay sur TF1+.







Publicité





Le Grand Concours du 27 septembre 2025 : les invités de ce soir

Il y a 40 ans, le 26 septembre 1985, Coluche lançait en direct sur Europe 1 sa « petite idée » : une cantine gratuite pour offrir à manger à ceux qui avaient faim. Ainsi naissaient les Restos du Cœur, en plein cœur d’une France secouée par le chômage de masse et l’émergence de ces « nouveaux pauvres » précipités dans la précarité.

À l’issue de cette toute première campagne, près de 8,5 millions de repas avaient été distribués dans 600 centres improvisés partout dans le pays, grâce à 5 000 bénévoles. Quatre décennies plus tard, l’urgence est toujours là : l’an dernier, l’association a servi 163 millions de repas à 1,3 million de personnes, avec l’aide précieuse de 75 000 bénévoles réguliers. Les pauvres sont plus nombreux encore, mais ils ne sont plus « nouveaux ».



Publicité





Pour célébrer cet anniversaire symbolique, Arthur vous donne rendez-vous avec un « Grand Concours » spécial 40 ans des Restos du Cœur. Une soirée placée sous le signe de l’humour et de la générosité !

De nombreuses personnalités proches de l’association se prêteront au jeu : Michèle Laroque, Kad Merad, Gérard Jugnot, Mimie Mathy, François-Xavier Demaison, Laurent Petitguillaume, Manu Levy, Pauline Déroulède, Claudia Tagbo, Philippe Caverivière, Mohamed Bouhafsi, Emilie Mazoyer, Samuel Etienne, Thierry Marx… Tous s’affronteront pour la bonne cause.

Au programme : deux manches intenses, une finale pleine de suspense, des questions de culture générale et des candidats déterminés à décrocher la victoire. De quoi vivre une soirée inoubliable où fous rires et esprit de compétition se mêleront à la solidarité.

Alors… qui saura tirer son épingle du jeu ? Qui remportera cette édition anniversaire ? Et surtout, qui brandira le trophée des 40 ans au profit des Restos du Cœur ?

VIDÉO Le Grand Concours du 27 septembre, extrait vidéo

vidéo à venir

« Le Grand Concours » c’est ce soir dès 21h10 sur TF1 et comme toujours en replay sur la page dédiée de TF1+.