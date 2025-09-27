« Taratata n°600 » du 27 septembre : artistes et invités ce soir sur France 2



« Taratata n°600 » du samedi 27 septembre 2025 : artistes et invités de ce soir sur France 2 – Ce samedi soir sur France 2, place à la 6000ème de « Taratata ».





A découvrir dès 21h10 sur France 2, puis replay sur France.TV.







« Taratata n°600 » : les artistes invités

600 numéros déjà ! Une longévité exceptionnelle pour une émission musicale, qui reste fidèle à sa promesse originelle : de la musique jouée en direct, dans toute sa puissance. Depuis plus de 30 ans, TARATATA offre des instants inoubliables, des rencontres inattendues et des performances qui marquent les esprits.

Au fil du temps, Nagui a su créer avec les artistes un lien unique, fait de confiance, de complicité et de bonne humeur. Grâce à cette atmosphère singulière, TARATATA est devenu un espace de liberté rare, où les musiciens osent, se surprennent eux-mêmes et livrent des moments qu’on ne retrouve nulle part ailleurs.



Ce soir, direction le Zénith Paris – La Villette pour un show XXL réunissant plus de 50 artistes !

Habitués de l’émission et nouveaux venus partageront la scène pour revisiter des chansons emblématiques et écrire de nouvelles pages de l’histoire de TARATATA. Parmi eux : Hugues Aufray, Mat Bastard, Axel Bauer, Bénabar, Patrick Bruel, Cali, Christine and the Queens, Claudio Capéo, Charlotte Cardin, Eddy de Pretto, Garou, Imany, Orchestral Manœuvres in the Dark, Ko Ko Mo, Kyo, Nolwenn Leroy, Clara Luciani, -M-, Marie-Flore, Marine, Ours, Matt Pokora, Marco Prince, Raphaël, Catherine Ringer, Gaëtan Roussel, Sam Sauvage, Aliocha Schneider, Gauvain Sers, Solann, Alain et Pierre Souchon, Laurent Voulzy et ses fils Cliff, Julien, Nicolas, Quentin, Charlie Winston…

Au menu : 2h30 de musique 100 % live, près de 40 titres, des duos inédits, des trios improbables, des reprises cultes et de nombreuses surprises.

Un concert solidaire : cet anniversaire aura aussi une portée caritative puisque l’intégralité des recettes sera reversée à la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM), en soutien à la lutte contre le cancer.

Bien plus qu’une simple célébration, cette soirée sera un concentré d’émotion, de partage et de musique à l’état brut.

📺 Rendez-vous ce samedi 27 septembre à 21h10 sur France 2 pour une soirée entièrement dédiée à la musique, sans aucune pause !

VIDÉO bande-annonce