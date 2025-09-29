Plus belle la vie spoiler : Apolline et Ophélie agressées et enlevées ! (30 septembre 2025)



Encore un rebondissement à venir demain dans votre feuilleton quotidien marseillais « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, alors qu’Ophélie prévoit toujours de s’enfuir avec Hugo, dans l’épisode du mardi 30 septembre 2025, elle va finalement se faire agresser avec Apolline et se faire réellement enlever !











Vanessa apprend par sa femme de ménage qu’Ophélie est rentrée mais elle craint la confrontation… Elle confie à Ulysse qu’elle ne sent pas encore prête à rentrer à la maison pour l’affronter.

Pendant ce temps là chez les Kepler, Ophélie réunit des objets de valeur qu’elle pense pouvoir revendre pour financer son départ à Dubaï avec Hugo. Elle lui laisse un message vocal quand ça sonne à la porte. C’est Apolline, qui veut parler à Vanessa. Les deux jeunes femmes se disputent quand elles entendent un bruit de vitre brisée…



Deux hommes cagoulés pénètrent dans la maison des Kepler et finissent par tazer Apolline, puis Ophélie ! Ils se demandent laquelle des deux est Ophélie et dans le doute, ils décident d’enlever les deux !