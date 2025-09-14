Les 12 coups de midi du 14 septembre : Zakia fait fort, on vous dit qui est sur l’étoile mystérieuse



Les 12 coups de midi du 14 septembre 2025, 2ème victoire de Zakia – Zakia a signé une seconde victoire ce dimanche midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Elle a fait fort avec un Coup de Maître à 30.000 euros à partager avec un téléspectateur.











Les 12 coups de midi du 14 septembre, Pablo Picasso sur l’étoile mystérieuse

Zakia voit donc sa cagnotte totaliser 15.100 euros de gains. Du côté de l’étoile mystérieuse, elle a proposé Harrison Ford. Mais c’est raté ! Un nouvel indice apparait : une colombe. Il s’agit aux précédents indices : la Croisette à Cannes en photo de fond, un globe terrestre, un masque africain, une amphore, et un bloc de pierre. Notez que cette étoile devait être entièrement dévoilée en fin de semaine prochaine.

Rappelons qu’on peut déjà vous dire qu’un taureau devrait prochainement apparaitre, il devrait s’agir de Pablo Picasso derrière cette étoile. Le masque africain fait référence à sa passion pour l’art africain, il en collectionnait. Et la colombe pour son dessin de « la colombe de la paix ».

Noms proposés pour cette étoile : Christian Clavier, Brigitte Bardot, Jean Dujardin, Catherine Deneuve, Harrison Ford



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 14 septembre

