Vivement Dimanche du 14 septembre 2025 : les invités de Michel Drucker – Aujourd’hui, Michel Drucker vous donne rendez-vous sur France 3 pour un numéro inédit de son divertissement dominical « Vivement dimanche ». Découvrez dès maintenant les invités du jour.


Rendez-vous à 13h30 sur France 3 ou sur france.tv pour le replay.

Michel Drucker vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de « Vivement dimanche » placé sous le signe de la convivialité et des rencontres inédites.

👉 Autour de la célèbre banquette rouge, il accueillera :
Véronique Jannot, comédienne et chanteuse incontournable
Nadia Volf, médecin et spécialiste de l’acupuncture
Jean-Baptiste Seguin, ténor à la voix d’exception
Patrick Fiori, figure emblématique de la chanson française
Il Cello, duo musical virtuose
Emmanuel Chaunu, dessinateur et caricaturiste plein d’humour


🎭 En seconde partie, place aux confidences et aux échanges avec :
Françoise Bachelet, pour un hommage émouvant à Daniel Balavoine et sa musique
Yann Queffélec, écrivain et prix Goncourt
Gervais Martel, figure du football français
Véronique Jannot, de retour pour partager d’autres souvenirs et émotions

Un programme riche en musique, en culture et en émotions, à ne pas manquer ce dimanche 14 septembre à 13h30 sur France 3.

Retrouvez aussi « Vivement dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV

