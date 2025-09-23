Les 12 coups de midi du 23 septembre : Cyprien décroche l’étoile mystérieuse ! Qui était derrière ? (+ explications des indices)



Les 12 coups de midi du 23 septembre 2025, 5ème victoire de Cyprien – C’est fait ! Cyprien a décroché l’étoile mystérieuse ce mardi midi dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a signé une 5ème victoire et a réussi son Coup de Maître avant de décrocher l’étoile mystérieuse en proposant Pablo Picasso.











Les 12 coups de midi du 23 septembre, Pablo Picasso était sur l’étoile mystérieuse

Cyprien a remporté 10.000 euros à partager avec un téléspectateur avant de décrocher cette étoile d’une valeur de 29.038 euros. Sa cagnotte totalise désormais 36.138 euros de gains et cadeaux !

Sur l’étoile mystérieuse, c’était donc Pablo Picasso.

Explications des indices :

🌴 La Croisette à Cannes : Picasso a vécu sur la Côte d’Azur (Cannes, Vallauris, Mougins), où il a passé une grande partie de sa vie et créé de nombreuses œuvres.



🌍 Un globe terrestre : Il est un artiste universel, dont l’influence a marqué le monde entier.

🎭 Un masque africain : L’art africain a inspiré Picasso et joué un rôle central dans la naissance du cubisme (Les Demoiselles d’Avignon).

🏺 Une amphore : Picasso s’est passionné pour la céramique à Vallauris, créant des poteries et amphores modernes.

🪨 Un bloc de pierre : Il a aussi été sculpteur, explorant divers matériaux comme la pierre, le bois et le métal.

🕊️ Une colombe : Devenue symbole de paix, popularisée par Picasso en 1949.

🐂 Un taureau : Motif récurrent dans son œuvre, inspiré des corridas et de la culture espagnole.

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 23 septembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mardi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+