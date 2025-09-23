Ça commence aujourd’hui du 23 septembre 2025 : sommaire et extrait vidéo



Ça commence aujourd’hui du 23 septembre 2025, le sommaire – Ce mardi après-midi, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, il a pour thème « Ils ont tout fait pour retrouver leur amour de jeunesse ! ».





Ça commence aujourd’hui du 23 septembre 2025 à 13h55 « Ils ont tout fait pour retrouver leur amour de jeunesse ! » (inédit)

Patrice et Christine se sont rencontrés en 1979 et ont vécu une histoire d’amour d’un an. Mais lorsque Patrice s’est engagé dans l’armée, leurs chemins se sont séparés. Lors d’une permission, il a appris que Christine était enceinte et a pu rencontrer sa fille, Maud, alors âgée de deux mois. Pourtant, happé par sa carrière militaire et respectant le choix de Christine de ne pas lui imposer cette responsabilité, il s’est éloigné. Pendant quarante ans, ils n’ont plus eu de contact… jusqu’au jour où, grâce à leur fille, le destin les a réunis à nouveau.

Et à 15h05 : « Elles ont été enrôlées dans un réseau d’exploitation sexuelle » (rediffusion)

Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 23 septembre 2025

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

