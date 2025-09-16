Les Cinquante du 16 septembre : quelle équipe sera éliminée ? Réponse ! (résumé, spoiler + replay épisode 22)



Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 22 du mardi 16 septembre 2025 – C’est parti pour l’épisode 22 de la saison 4 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs dans l’arène pour le jeu n°9.











Chaque équipe doit résoudre un casse-tête ! A chaque fois qu’une équipe est sauvée, le jeu s’arrête et elle peut choisir une équipe à freezer durant 30 secondes !

Le jeu démarre et l’équipe bleue est la première sauvée. Ils décident de freezer les Jaunes ! Le jeu reprend. Les Marrons se qualifient à leur tour, ils décident de bloquer les Jaunes. Les Blancs se qualifient ensuite, ils bloquent encore les Jaunes. Les Gris réussissent à leur tour le casse-tête, ils décident de freezer les Violets. Et les Jaunes réussissent, les Violets sont éliminés !

Les Jaunes sont furieux de l’acharnement contre eux tandis que les Oranges, les Rouges et les Violets ont leur destin entre les mains des joueurs victorieux.



Pour les équipes victorieuses, place aux négociations avant le vote. Le Lion appelle ensuite tout le monde pour la cérémonie, qui s’annonce incertaine.

SPOILER quelle équipe sera la prochaine éliminée ?

Dans l’épisode de demain, c’est l’heure de la cérémonie d’élimination. Et on peut déjà vous dire que c’est finalement l’équipe Orange qui est éliminée.

Les Cinquante, le replay du 16 septembre

Si vous avez manqué l’épisode 22 ce mardi 16 septembre 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous mercredi 17 septembre à 17h50 sur W9 pour suivre l’épisode 23.