C à vous du 16 septembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

C à vous du 16 septembre 2025, invités et sommaire





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 L’armée israélienne a démarré son offensive principale sur la ville de Gaza. Frédéric Encel, docteur en géopolitique et enseignant à Sciences Po Paris, est l’invité de C à vous

🔵 L’acteur et réalisateur américain Robert Redford est mort à l’âge de 89 ans. Nous recevons Éric Libiot, rédacteur en chef d’Écran total, et Guillaume Evin, écrivain et critique de cinéma, auteur de « Robert Redford » aux éditions Casa



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Le créateur de contenu William Seven, alias Willzer.foodz sur les réseaux sociaux

🔵 Dans la Suite de C à vous :

🎬 Pierre Richard et Timy-Joy Marbot pour le film « L’homme qui a vu l’ours, qui a vu l’homme » en salle ce mercredi

📺 Stéphane Bern pour l’émission “Le monument préféré des Français 2025”, diffusé demain à 21H10 sur France 3

