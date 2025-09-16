C à vous du 16 septembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

C à vous du 16 septembre 2025, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce mardi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !


Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.

Capture France 5


🔵 L’armée israélienne a démarré son offensive principale sur la ville de Gaza. Frédéric Encel, docteur en géopolitique et enseignant à Sciences Po Paris, est l’invité de C à vous

🔵 L’acteur et réalisateur américain Robert Redford est mort à l’âge de 89 ans. Nous recevons Éric Libiot, rédacteur en chef d’Écran total, et Guillaume Evin, écrivain et critique de cinéma, auteur de « Robert Redford » aux éditions Casa


🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Le créateur de contenu William Seven, alias Willzer.foodz sur les réseaux sociaux

🔵 Dans la Suite de C à vous :
🎬 Pierre Richard et Timy-Joy Marbot pour le film « L’homme qui a vu l’ours, qui a vu l’homme » en salle ce mercredi
📺 Stéphane Bern pour l’émission “Le monument préféré des Français 2025”, diffusé demain à 21H10 sur France 3

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 16 septembre 2025 à 19h sur France 5.

