« Les rencontres du Papotin » avec Valérie Lemercier ce soir sur France 2 (20 septembre)

« Les rencontres du Papotin » du 20 septembre 2025 – Nouveau numéro inédit des « Rencontres du Papotin » ce samedi soir sur France 2. Pour ce nouveau numéro, retrouvez les journalistes atypiques des Rencontres du Papotin pour une interview sans filtre de Valérie Lemercier.





« Les rencontres du Papotin » du 20 septembre 2025 : Valérie Lemercier face à la rédaction du Papotin

Valérie Lemercier inaugure la quatrième saison des Rencontres du Papotin ! Actrice, réalisatrice et humoriste, elle évolue depuis plus de trente ans entre comédie populaire et raffinement singulier. Lauréate de plusieurs César, elle a récemment touché le public avec son film Aline. Devant la rédaction du Papotin, Valérie Lemercier s’est confiée avec humour, authenticité et émotion. Une rencontre à la fois joyeuse, intime… et pleinement Papotin !

Les rencontres du Papotin, rappel du principe

« Le Papotin » est un journal fondé en 1990 par Driss El Kesri, alors éducateur à l’hôpital de jour d’Antony. Il réunit aujourd’hui 53 journalistes, tous porteurs de troubles du spectre autistique. Chaque mercredi matin, ces journalistes atypiques participent à une conférence de rédaction animée par Julien Bancilhon, rédacteur en chef et psychologue. Ensemble, ils échangent sur les articles et les interviews de personnalités qui viendront enrichir la prochaine édition du journal.

En 2022, sur une idée originale d’Éric Toledano et Olivier Nakache, Kiosco.TV et Quad+TEN adaptent Le Papotin en une émission télévisée diffusée sur France 2.

Les rencontres du Papotin, un rendez-vous à retrouver régulièrement sur France 2, le samedi à 20h30.