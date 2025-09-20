« Les secrets du Finistère » : nouvel épisode inédit ce soir sur France 3 (20 septembre 2025)



« Les secrets du Finistère » au programme TV du 20 septembre 2025 – Ce samedi soir à la télé, France 3 diffuse un épisode inédit de la série « Les secrets du Finistère ». Dans les rôles principaux, Evelyne Bouix et Jérémy Banster.





A découvrir dès 21h10 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV







« Les secrets du Finistère : Le garçon qui marchait sur les vagues » : l’histoire

À La Torche, haut lieu du surf breton, le corps d’un jeune surfeur est retrouvé, abattu d’une balle en plein cœur. L’enquête est confiée au capitaine Jérémy Laubier. En fouillant l’ordinateur de la victime, il découvre une vidéo d’un cours donné par Morgane Le Dantec à la faculté de Quimper, consacré au mythe de la ville engloutie d’Ys. Intrigué, Jérémy fait aussitôt appel à son ancienne collègue.

Quel rapport entre cette légende et le surfeur assassiné ? Et pourquoi ce dernier a-t-il dissimulé à ses proches qu’il avait quitté la fac depuis trois mois pour enseigner dans une école de surf ? Morgane pressent que la clé réside dans le lien mystérieux entre la victime et sa jeune sœur, une adolescente fragile, enfermée dans le silence et la douleur.



Même s’il se méfie de ses intuitions, Jérémy devra admettre que Morgane avance souvent plus vite que l’enquête officielle…

Interprètes et personnages

Avec Évelyne Bouix (Morgane Ledantec), Jérémy Banster (Jérémy Laubier), Karina Marimon (Commandante El Fassi), Patxi Garat (Romuald), Wendy Nieto (Lola), Céline Vitcoq (Sophie Delbarre, légiste), Etienne Guillou-Kervern (Major Thibaut), Fanny Fourgeaud (Nolwen Legendre), Matthieu Rozé (Jean Legendre), Jaouen Joliet (Loan Legendre), Frédéric Bouraly (Denis Legrand)