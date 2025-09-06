Les Traitres : qui sont les éliminés de l’épisode 2 ? (résumé et replay du 6 septembre 2025)



La saison 5 des Traîtres n’a pas fini de jouer avec les nerfs des candidats… et des téléspectateurs ! Après un lancement marqué par le retour inattendu de Frédérique Bel et la constitution d’un trio de Traîtres redoutables (Anne-Elisabeth Blateau, Camille Cerf et Fabien Olicard), ce deuxième épisode diffusé ce soir sur M6 a multiplié les coups de théâtre.











Une première erreur fatale

Lors de la toute première table ronde, les discussions ont été tendues et les soupçons mal orientés. Résultat : c’est Héléna Noguerra qui a été désignée par ses camarades. Mauvaise pioche pour le camp des Loyaux, puisque la chanteuse et actrice était… innocente. Une élimination qui fragilise déjà la confiance au sein du groupe.

Une nouvelle victime des Traîtres

La nuit tombée, les trois Traîtres se sont retrouvés pour leur sinistre conseil. Après réflexion, Tania Dutel a été choisie comme nouvelle victime. Son élimination confirme que le trio compte bien cibler des personnalités capables de semer le doute et de déstabiliser les débats.

Les retours inattendus

Mais c’est surtout le rebondissement orchestré par Éric Antoine qui a bouleversé le jeu. Alors que les candidats pensaient pouvoir souffler, trois anciennes figures emblématiques ont fait leur retour :

– Christine Bravo, évincée dès l’épisode 1,

– Sylvie Tellier, figure mémorable de la saison 3,

– et Danielle, la doyenne iconique et finaliste de cette même saison.



Un come-back qui a immédiatement changé la dynamique de l’aventure. Et nouvelle surprise : Danielle revient cette fois… en Traîtresse ! Un renfort de taille pour le camp de l’ombre.

Une nouvelle erreur à la table ronde

La fin de l’épisode a été marquée par une deuxième table ronde pleine de tensions. Après de longues discussions, c’est finalement Anaïs qui a été éliminée par ses camarades. Et une nouvelle fois, les Loyaux se sont trompés : elle était innocente. Deux mauvaises décisions consécutives qui offrent un boulevard aux Traîtres et mettent les Loyaux en grande difficulté.

Avec déjà quatre Loyaux sortis en deux épisodes et un renfort stratégique de taille chez les Traîtres, la partie semble bien mal engagée pour ceux qui veulent défendre la loyauté. Les prochains épisodes s’annoncent explosifs, entre tensions, manipulations et retournements de situation.

Rendez-vous le samedi 13 septembre à 21h10 sur M6 pour suivre l’épisode 3. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle est dispo en replay gratuit M6+.