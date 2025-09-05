Mask Singer : qui se cache sous le costume du DJ ? Menez l’enquête et piégez Camille Combal et les enquêteurs !



Le compte à rebours est lancé : dans une semaine, Mask Singer fera son grand retour sur TF1. Mais cette saison réserve déjà une surprise inédite… Pour la toute première fois depuis la création du show, les téléspectateurs vont devenir les complices d’une célébrité masquée !











Cette star se cache sous le costume du DJ et vous serez les seuls à connaître son identité… alors que Camille Combal et les quatre enquêteurs Kev Adams, Chantal Ladesou, Michaël Youn et Laurent Ruquier n’en auront pas la moindre idée.

👉 Dès maintenant et tout le week-end, partez mener l’enquête sur les réseaux sociaux de l’émission pour découvrir qui se dissimule derrière ce costume. La semaine prochaine, son identité sera révélée au public, qui pourra ensuite suivre de l’intérieur sa stratégie pour brouiller les pistes et piéger le jury épisode après épisode.

Lors du lancement de la saison, vendredi 12 septembre à 21h10 sur TF1, les téléspectateurs vivront une expérience unique : plonger dans les coulisses de ce personnage, avant et après ses prestations, partager ses doutes, ses choix de chansons, ses attitudes calculées… et trembler avec lui dès qu’un enquêteur s’approche un peu trop près de la vérité.



Un premier indice a été dévoilé :

🎧 Le DJ est une célébrité française, connue bien au-delà de nos frontières.

Alors, saurez-vous garder le secret et l’aider à tromper les enquêteurs ?

📲 L’enquête est à suivre sur les comptes officiels de Mask Singer :

Instagram : @masksinger_tf1

Facebook : masksinger.tf1

TikTok : @masksinger_officiel