Mask Singer : quelle star se cache sous la Taupe ? Tous les indices et notre prono

Mask Singer saison 8 tous les indices sur la Taupe – A moins d’une heure du coup d’envoi du prime 3 de la saison 8 de « Mask Singer », vous avez déjà hâte de savoir qui se cache sous la Taupe ? On fait le point sur les indices !





Suite enquêtes ce soir à 21h10 sur TF1 et MYTF1 en compagnie de Kev Adams, Michaël Youn, Chantal Ladesou et Laurent Ruquier.







Mask Singer saison 8 : quelle star sous la Taupe ?

Sous son imposant costume, la Taupe sème le trouble et les mystères. Toujours en avance sur son temps, elle ne sait pas vraiment choisir entre le théâtre, l’acting, les médias ou encore la musique : un véritable talent multifacette !

La Taupe n’est pas étrangère aux records et aux trophées, elle en a déjà remporté plusieurs. On retrouve aussi des indices liés à Alizée, à une horloge, au chiffre 25… autant de repères qui nous guident vers une artiste qui a grandi sous les projecteurs.



Habituée aux strass et aux paillettes, la Taupe a toujours attiré les regards, et surtout ceux des objectifs. Du mannequinat à la danse, son rayonnement lui a ouvert les portes du 7e art… et pas de la plus petite manière ! On l’a même déjà aperçue sur le tapis rouge de Cannes aux côtés de Teri Hatcher.

Alors, qui se cache derrière la Taupe ? Chez Stars-Actu, on mise sur Priscilla Betti, l’ancienne enfant star devenue chanteuse, danseuse et comédienne accomplie, qui colle parfaitement aux indices disséminés dans l’enquête.

Récapitulatif des indices :

– elle est toujours en avance

– elle ne sait pas quoi choisir entre le théâtre, l’acting, les médias ou encore la musique

– elle détient un record, des coupes

– Alizée

– une horloge

– 25

– habituée au strass et aux paillettes, la Taupe a l’habitude d’attirer tous les regards sur elle, surtout ceux des objectifs

– Du mannequinat à la danse, son rayonnement lui a ouvert la porte du 7e art, et pas la petite

– on l’a déjà vue sur le tapis rouge de Cannes avec Teri Hatcher

Propositions des enquêteurs :

Ces indices vous aident t-ils pour démasquer la Taupe ? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et TF1+.

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI. On vous a déjà dévoilé de nombreux indices et ce n’est que le début !

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 7 ne fait que débuter.

Pour la suite rendez-vous ce vendredi 26 septembre 2025 à 21h10 sur TF1 et TF1+.