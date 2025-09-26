N’oubliez pas les paroles du 26 septembre : Raffaella passe un cap sans briller

N’oubliez pas les paroles du 26 septembre 2025, 11ème victoire de Raffaella – Raffaella a passé le cap des 10 victoires ce vendredi soir dans le jeu quotidien de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». Mais la maestro ne brille toujours avec seulement 26.000 euros de gains en 11 victoires.


N’oubliez pas les paroles du vendredi 26 septembre 2025, Raffaella reste maestro

Dans le détail ce vendredi soir, Raffaella a gagné 1.000 euros sur la première émission et rien du tout sur la seconde. Et elle a remporté un séjour à Cheverny à l’occasion de sa 10ème victoire.

N’oubliez pas les paroles du 26 septembre, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce vendredi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.

