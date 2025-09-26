Un Si Grand Soleil du 29 septembre : Léo arrêté, Achille choque Florent (résumé épisode 1759 en avance)



Un si grand soleil du 29 septembre 2025, spoiler résumé de l’épisode 1759 en avance – Que va-t-il se passer lundi dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 29 septembre 2025.





Elodie repense aux moments passés avec Pauline, elle pleure. A l’hôpital, Hugo est dans la chambre de Pauline. Il procède à des photos et analyses.

Florent raccroche avec Hugo, il dit qu’il veut qu’il représente Pablo suite à la plainte de Chazal. Cécile comprend, c’est la double peine pour Pablo. Florent précise que Hugo va porter plainte pour injures racistes. Achille est surpris et affirme que Pablo a déconné. Mais Cécile comprend que Pablo ait pu être énervé. Florent file au cabinet.



Au lycée, Alexis et Achille rigolent en parlant de l’absence de Pablo. Achille fait remarquer qu’il n’y a plus de vol maintenant qu’il n’est plus là. Charlotte s’énerve, elle pense que le voleur en profite pour se faire oublier. Face à Chazal, Charlotte lui reproche son insulte raciste. Il assure que Pablo a mal interprété et menace Charlotte de l’envoyer chez la proviseure. Noura et Charlotte décident d’elles-mêmes de s’en aller.

Florent explique à Hugo et Pablo que suite à la plainte contre X de la proviseure, la police va interroger Pablo. Il est énervé mais Florent lui explique la procédure. Et Florent explique que la plainte contre Chazal risque d’être classée sans suite.

Elise demande à Yann des nouvelles de Pauline. Il lui dit que selon les constatations d’Hugo, ce n’était pas un accident. Elise lui révèle que Pauline, c’est la maîtresse d’Elodie. Elle lui dit tout ce qu’elle sait.

A la ferme, Ludo est avec Louis et Rémi. Elodie les rejoint, elle reçoit un appel de Yann qui veut l’interroger. Elle se rend au commissariat et explique à Yann que le jour de l’accident, Pauline lui a dit qu’elle allait quitter Léo mais elle ne sait pas si elle l’a fait. Elise vient ensuite lui parler devant le commissariat. Elle lui assure qu’elle est là si elle a besoin.

Achille reproche à Charlotte et Noura d’avoir quitté le cours de Chazal. Achille dit qu’il n’est pas raciste. Les filles sont en colère. Dans le tram, elles se disent qu’elles ne veulent plus aller au cours de Chazal. Elles veulent demander à toute la classe de le boycotter.

Hugo fait le point avec Becker, il pense que la blessure de Pauline a été causée par un object contondant. Elle a été agressée ! Yann parle de l’intention de Pauline de quitter son mari. Il pense que ça donne un mobile à Léo, Becker souligne que ça en donne un aussi à Elise mais Yann assure qu’elle était d’astreinte au commissariat.

Noura parle à Pablo de tout ce qu’ils font au lycée. Il lui parle du soutien de son père tandis que Noura n’imagine pas Chazal aller jusqu’à mettre la tablette dans son casier. Pendant ce temps là, Achille interroge Florent sur Pablo. Achille dit que Pablo « a l’habitude » et l’accuse des vols. Florent n’apprécie pas et le recadre ! Achille parle de la fête et des bouteilles d’alcool… Florent lui rétorque qu’il n’a pas de preuve.

Chez L Cosmétiques, Léo est avec Enric. Il pleure, il a peut que Pauline ne se réveille pas et dit que sa vie s’écroule. Thierry vient arrêter Léo et lui annonce qu’il est placé en garde à vue ! A l’hôpital, Elodie pleure au chevet de Pauline.

