N’oubliez pas les paroles du 29 septembre : Lucas continue sans briller

Par /

Publicité

N’oubliez pas les paroles du 29 septembre 2025, 4 victoires pour Lucas – Lucas a signé deux nouvelles victoires ce lundi soir dans le jeu quotidien de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». Après avoir éliminé Raffaella samedi soir, il continue sans briller.


N'oubliez pas les paroles du 29 septembre : Lucas continue sans briller
Capture FTV


Publicité

N’oubliez pas les paroles du lundi 29 septembre 2025, 4 victoires pour Lucas

Dans le détail ce lundi soir, Lucas a remporté 1.000 euros de gains sur la première émission et encore 1.000 euros seconde. Il totalise ainsi 3.000 euros de gains en 4 victoires et sera de retour mardi soir pour tenter de conserver son micro d’argent et faire grimper ses gains.

N’oubliez pas les paroles du 29 septembre, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce lundi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.

A LIRE AUSSI
Ça commence aujourd’hui du 29 septembre 2025 : sommaire et extrait vidéo
Ça commence aujourd’hui du 29 septembre 2025 : sommaire et extrait vidéo
Les 12 coups de midi du 29 septembre : Cyprien fait fort, qui se cache sur l’étoile mystérieuse ?
Les 12 coups de midi du 29 septembre : Cyprien fait fort, qui se cache sur l'étoile mystérieuse ?
Tout le monde veut prendre sa place : 15 victoires pour Vincent (29 septembre)
Tout le monde veut prendre sa place : 15 victoires pour Vincent (29 septembre)
Audiences 28 septembre 2025 : « Retour chez ma mère » en tête devant « Brokenwood »
Audiences 28 septembre 2025 : « Retour chez ma mère » en tête devant « Brokenwood »


Publicité


error: Content is protected !!
Retour en haut