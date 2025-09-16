« Boire » : votre documentaire inédit ce soir sur France 2 (16 septembre 2025)



« Boire » au programme TV du mardi 16 septembre 2025 – Ce mardi soir à la télé, France 2 diffuse le documentaire inédit « Boire ».





A voir dès 21h10 sur la chaine, puis en replay gratuit sur france.tv







« Boire » : présentation

Boire intensifie nos émotions, libère la parole, provoque rires et larmes, rapproche les êtres et les corps. C’est un art de vivre à la française : exaltant, rassurant, désinhibant. Mais derrière cette euphorie se cache une autre réalité : celle des excès, des risques, des maladies et des violences. L’alcool nous unit et nous divise, nous libère et nous détruit.

Autour d’un cercle de parole, Lou, Charlotte, Baptiste, David, Marie, Jean-François et l’artiste Rose explorent les pouvoirs de l’alcool, ses illusions et ses mensonges, de l’initiation à l’addiction, du déni à la sobriété. Ils racontent des histoires sans tabou, souvent drôles, faites de rencontres, de fous rires, de fêtes et de gueules de bois, mais aussi de dépendances et de violences conjugales ou sexuelles.



Leurs souvenirs d’ivresse se mêlent à des images d’archives de notre culture populaire. Florence Foresti, Coluche, Marguerite Duras, Bernard Pivot ou Gad Elmaleh viennent feuilleter avec eux l’album de famille des Français, celui d’un héritage étrange et toujours vivant.

À travers ces récits personnels et ces archives cultes, le film montre une prise de conscience et une nouvelle distance avec l’alcool : un changement radical dans notre rapport à un produit omniprésent, structurant la vie sociale d’une majorité de Français.

Enfin, un sondage inédit de l’Ifop, réalisé dans le cadre du documentaire, éclaire les habitudes et les effets de la consommation d’alcool en France.