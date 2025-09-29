Plus Belle La Vie du 29 septembre 2025 : Ulysse et Vanessa face à la vérité (résumé + extrait vidéo épisode 430 en avance)



Plus belle la vie du 29 septembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 430 de PBLV – Ulysse et Vanessa vont finalement découvrir la vérité au sujet d'Ophélie cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ».





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 29 septembre 2025 – résumé de l’épisode 430

Ophélie apporte un café à Hugo, qui dormait. Réveillé, il lui confie qu’il rêvait d’elle et de la manière dont il va profiter de sa part. Il lui propose même de partir ensemble à Dubaï. Ophélie reste hésitante. Hugo insiste : selon lui, c’est elle le véritable cerveau, celle qui a imaginé son propre enlèvement. Il enchaîne les compliments, mais Ophélie se montre méfiante, affirmant qu’elle ne supporterait pas d’être trahie. Hugo lui assure alors qu’elle est la plus belle rencontre de sa vie et qu’il l’aime. Ils finissent par s’embrasser.

De leur côté, Vanessa et Ulysse retrouvent Eric, qui a mis au point un logiciel capable de reconstituer la voix du ravisseur. Ulysse doute de l’utilité, mais Eric est persuadé que le coupable fait partie de leur entourage. Bouleversée, Vanessa fond en larmes, inquiète pour Ophélie.



Chris rentre à la maison et découvre Hugo et Ophélie enlacés dans la piscine. Sous le choc, il confie qu’il a hâte que cette histoire se termine, car leur mère est à bout de nerfs. Vanessa reçoit alors un appel du ravisseur, qui lui dicte les instructions pour déposer la rançon. Elle supplie de parler à Ophélie, mais il refuse et raccroche. Grâce à son logiciel, Eric analyse la voix et stupéfaction : c’est celle d’Ophélie. Il est convaincu qu’elle a mis en scène son propre enlèvement. Ulysse refuse d’y croire, persuadé qu’elle n’aurait jamais pu aller si loin.

Vanessa a remis l’argent et se trouve avec Ulysse lorsqu’on frappe à la porte. Eric arrive avec Chris et exige des explications. Chris finit par avouer que toute cette histoire était l’idée d’Ophélie. Vanessa et Ulysse sont bouleversés. Ils exigent de savoir où elle se trouve.

Ophélie, de son côté, savoure sa complicité avec Hugo lorsqu’Eric et Ulysse les rejoignent. Ulysse met sa sœur face à ses responsabilités : elle a jusqu’à demain pour rentrer à la maison, sinon il alertera la police, ce qui leur vaudrait cinq ans de prison chacun. Ophélie crie qu’elle le déteste. Ulysse réplique qu’il la méprise.

Au commissariat, Ariane demande à Jean-Paul d’échanger leurs RTT car elle a besoin de deux jours cette semaine. Mais il refuse, à cause de problèmes de crèche. Agacée, elle s’en va, juste au moment où Djawad arrive. Jean-Paul lui confie qu’Ariane râle parce qu’il refuse de lui céder ses jours de repos. Au Mistral, Djawad demande à Ariane si elle veut ses RTT pour passer du temps avec son nouveau compagnon. Ariane, exaspérée, l’envoie balader. Plus tard, Thomas confie à Djawad qu’il pense qu’Ariane fait une dépression.

À la résidence, Nisma questionne Apolline sur son rendez-vous avec Léa. Apolline lui répond que tout s’est bien passé mais reste évasive. Nisma pense qu’elle se réfugie dans le travail pour éviter d’affronter ses émotions. Une notification arrive : Apolline a un nouveau rendez-vous avec Léa à 13h. Nisma s’en réjouit. Plus tard, Apolline retrouve Léa, mais cette dernière est absorbée par ses appels et ses messages. Déçue par ce manque d’attention, Apolline perd patience et s’en va.

Plus tard à la résidence, Léa vient présenter ses excuses à Apolline. Elle lui révèle être atteinte d’une tumeur et regrette de ne pas avoir pris le temps de l’écouter. Elle lui donne son numéro personnel, espérant qu’Apolline prendra soin d’elle.

VIDÉO Plus belle la vie du 29 septembre 2025 – extrait vidéo

