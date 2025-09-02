Animaux à adopter : nouvelle saison inédite dès le 21 septembre



Publicité





Bonne nouvelle pour les amoureux des animaux : « Animaux à adopter, nouvelle famille pour une nouvelle vie » fait son grand retour en inédit ! La nouvelle saison sera à découvrir à partir du dimanche 21 septembre à 17h05 sur TMC.











Publicité





Cette série du réel, profondément humaine et riche en émotions, nous entraîne dans le quotidien de quatre refuges de la SPA, situés à Quimper (Finistère), Chamarande (Essonne), Saint-Pierre-du-Mont (Landes) et Pornic (Loire-Atlantique).

Dans un contexte marqué par une hausse inquiétante des abandons, l’émission lève le voile sur l’engagement sans faille des salariés et bénévoles. Leur mission : sauver, soigner et trouver la meilleure famille possible pour chaque animal recueilli. Chaque mois, ce sont des centaines de chiens, chats, chiots, chatons et nouveaux animaux de compagnie qui franchissent les portes de ces refuges, avec l’espoir d’une seconde chance.

Au fil des épisodes, les téléspectateurs vivront des instants intenses, entre sauvetages, soins, abandons, transferts et adoptions. Des histoires bouleversantes, mais aussi pleines d’espoir, qui rappellent que derrière chaque adoption se cache une nouvelle vie qui commence.



Publicité





Une série indispensable et émouvante, à retrouver dès le 21 septembre à 17h05 sur TMC.