Plus Belle La Vie spoilers : Jules prévient la police, Louisa va trop loin, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 8 au 12 septembre 2025)

Plus belle la vie spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 8 au 12 septembre 2025 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série quotidienne marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Comme tous les samedis, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la suite de l’intrigue sur Léa et le lycée Saint-Côme.







Alors que Louisa a été enfermée tout le week-end dans l’aile abandonnée de Saint-Côme, Jules et Idriss s’inquiètent de sa disparition. Face à Jules, Jean-David Perrot couvre les agissements des élèves avec Louisa ! Celle-ci finit par être libérée et elle accepte de devenir bourreau à son tour avec Corentin. Quand elle l’emmène dans le fameux couloir pour l’enfermer, il ne se laisse pas faire et finit par chuter… Sa tête heurte une pierre, il perd connaissance !

De son côté, Jules décide de dénoncer les pratiques du lycée à la police. Il se rend au commissariat pour alerter Idriss… Pendant ce temps là, Léa continue de tenter de raviver ses souvenirs et comprendre son traumatisme.



Au Mistral, Gladys, la belle-mère de Gabriel, a Thomas dans le viseur… Et Ophélie décide finalement de rencontrer ses parents biologiques.

Plus belle la vie spoilers, les résumés pour la semaine du 8 au 12 septembre 2025

Lundi 8 septembre 2025 (épisode 415) : Les agissements de certains élèves de Saint-Côme inquiètent Jules. Dans un moment difficile, les souffrances d’Ophélie refont surface. Thomas, quant à lui, prodigue des conseils sentimentaux à Djawad, qui se sent rejeté.

Mardi 9 septembre 2025 (épisode 416) : Malgré les mises en gardes de Boher, un nouvel élément dans l’enquête attise la curiosité de Léa. A la résidence, Ophélie fait face à une perte de sens, malgré le soutien de son amie, Aya. De son côté, Riva est pris en étau dans un « conseil de famille ».

Mercredi 10 septembre 2025 (épisode 417) : Un duo inattendu est bien décidé à percer les mystères qui entourent l’enquête en cours. Dans la tourmente, Ophélie reçoit une visite qui vient rebattre les cartes. Un imprévu oblige Zoé à changer ses plans pour sa première année universitaire.

Jeudi 11 septembre 2025 (épisode 418) : Léa a une révélation qui pourrait bien tout changer. Alors qu’il se fait accuser à tort, Thomas décide de prendre les choses en main. Après son premier date et malgré la prévenance de son amie, Apolline a du mal à se confier.

Vendredi 12 septembre 2025 (épisode 419) : Au commissariat, Idriss est déterminé à faire avancer l’enquête. Ophélie, quant à elle, retrouve le sourire grâce à de nouvelles rencontres. Face à une situation délicate, Thomas est forcé de se remettre en question.

VIDÉO Plus belle la vie, la bande-annonce du 8 au 12 septembre 2025

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…