

Publicité





Reportages découverte du 6 septembre 2025, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Reportages découverte » ce samedi après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Publicité





Reportages découverte du 6 septembre 2025 : au sommaire ce samedi

A 13h40 : « Les secrets des clubs de vacances » (inédit)

C’est la formule chouchou des Français pour partir en vacances : le séjour en club tout compris. Pas de courses, pas de ménage… un seul mot d’ordre : se détendre et en profiter ! Désormais, les grands acteurs du secteur ne sont plus seuls à dominer le marché. De plus en plus de campings familiaux adoptent eux aussi le concept, en misant sur de nouvelles infrastructures ou en recrutant des équipes d’animation pour séduire davantage de vacanciers. Dans les coulisses des clubs, l’été promet d’être animé !

Et à 14h50 dans Grands Reportages « Sur ma plage » (inédit)



Publicité





Du sable chaud, des eaux turquoise… Chaque été, des millions de touristes profitent des 1 900 km de plages françaises. Mais pour certains, la plage est bien plus qu’un lieu de vacances : c’est leur terrain de travail et le décor de projets parfois fous, qu’ils doivent réussir en une seule saison.

À Fréjus, Stanley relève un défi colossal : ouvrir en un temps record l’un des plus grands restaurants de plage de la Côte d’Azur, 1 200 m² et 180 transats à mettre sur pied malgré les galères.

Au Cap Ferret, Yoan et Chloé, jeunes ostréiculteurs, misent sur une huître inédite, plus petite et surnommée « l’huître bonbon ». Pari audacieux : séduira-t-elle touristes et professionnels ?

À Palavas, Léonie, 19 ans, débute comme vendeuse de beignets. Timide, elle doit trouver sa voix et son énergie pour vendre à la criée tout l’été.

Et dans le Nord, à Blériot, Delphine transforme un container en boutique sur le sable pour lancer sa propre marque de T-shirts et redonner vie à l’ambiance des cabanes de plage.

Des histoires de passion, de courage et de rêves, vécues au rythme effréné d’un été sur les plages françaises.