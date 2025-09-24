Quotidien du 24 septembre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

Par /

Publicité

Quotidien du 24 septembre 2025, les invités – Ce mercredi soir et pour bien démarrer la semaine, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous ce soir sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.


Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.

Quotidien du 24 septembre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir
TMC


Publicité

Quotidien : les invités du 24 septembre 2025

✨ Hervé Le Bras — « France, un album de famille » (Éd. Actes Sud)

📸 Yann Arthus-Bertrand — « France, un album de famille » (Éd. Actes Sud) & « France, une histoire d’amour » (en salle le 5 novembre)


Publicité

🎤 Charlotte Cardin — « Tant pis pour elle » (déjà dispo)

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce mercredi 24 septembre 2025 à 19h25 sur TMC.

A LIRE AUSSI
Audiences talks du 23 septembre 2025 : Quotidien et « Tout beau, tout n9uf » au coude à coude
Audiences talks du 23 septembre 2025 : Quotidien et "Tout beau, tout n9uf" au coude à coude
Quotidien du 23 septembre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir
Quotidien du 23 septembre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir
Audiences talks du 22 septembre 2025 : Quotidien en forme et devant « Tout beau, tout n9uf »
Audiences talks du 22 septembre 2025 : Quotidien en forme et devant "Tout beau, tout n9uf"
Quotidien du 22 septembre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir
Quotidien du 22 septembre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir


Publicité


error: Content is protected !!
Retour en haut