Quotidien du 24 septembre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

Quotidien du 24 septembre 2025, les invités – Ce mercredi soir et pour bien démarrer la semaine, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous ce soir sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.







Quotidien : les invités du 24 septembre 2025

✨ Hervé Le Bras — « France, un album de famille » (Éd. Actes Sud)

📸 Yann Arthus-Bertrand — « France, un album de famille » (Éd. Actes Sud) & « France, une histoire d’amour » (en salle le 5 novembre)



🎤 Charlotte Cardin — « Tant pis pour elle » (déjà dispo)

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce mercredi 24 septembre 2025 à 19h25 sur TMC.