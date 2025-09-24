Ici Tout Commence spoiler : Carla fait une grande annonce (vidéo épisode du 29 septembre)



Ici tout commence spoiler – C’est une grande annonce que Carla va faire à Rose dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, elle va lui révéler qu’elle aimerait porter le nom d’Armand !











Carla vient de prendre une décision importante. Aujourd’hui, elle a choisi de la partager avec Rose. Désireuse de sceller leur lien et d’officialiser son attachement à sa mère, Carla souhaite désormais porter le nom de jeune fille de Rose : Armand. Un geste fort et symbolique, qui bouleverse Rose. Adieu Carla Furiani… et bienvenue à Carla Furiani-Armand !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1273 du 29 septembre 2025, Carla veut s’appeler Armand

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.



Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.