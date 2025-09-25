Quotidien du 25 septembre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir



Quotidien du 25 septembre 2025, les invités – Ce jeudi soir et pour bien démarrer la semaine, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous ce soir sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.







Quotidien : les invités du 25 septembre 2025

📌 Ludovic Vigogne – Journaliste politique à La Tribune Dimanche

📌 Nicolas Bastuck – Chef du pôle « droit et justice » du Point



📌 Asma Mhalla – Politologue et essayiste, Cyberpunk, le nouveau système totalitaire (Éd. Seuil)

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce jeudi 25 septembre 2025 à 19h25 sur TMC.