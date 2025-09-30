Quotidien du 30 septembre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir



Quotidien du 30 septembre 2025, les invités – Ce mardi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous ce soir sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.


Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.


TMC


Quotidien : les invités du 30 septembre 2025

👔 Nicolas Hieronimus, Directeur général de L’Oréal

🎤 Kendji Girac, « Mi Vida » – Ed. Flammarion dès le 1er octobre


Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce mardi 30 septembre 2025 à 19h25 sur TMC.

