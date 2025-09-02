Les Traîtres du 2 septembre : lancement de la saison 5 ce soir sur M6



Les Traîtres du 2 septembre 2025, nouvelle saison ce soir sur M6. Ce mardi soir, M6 lance la saison 5 de son émission « Les Traîtres », présentée par Eric Antoine. Le jeu phénomène est de retour pour une nouvelle saison plus addictive et palpitante ! C’est dans un magnifique château que 16 personnalités vont participer à une expérience qu’ils n’oublieront jamais ! Un jeu de mensonge, de manipulation et de trahison où tous les coups seront permis.





A suivre sur M6 dès 21h10 et ensuite en replay gratuit sur M6+







Les Traîtres, présentation de la saison 5

Mentaliste, romancier, chanteurs, comédiens, streameur, humoriste, ancienne ministre ou encore ex-sélectionneur de l’équipe de France : ils sont 16 à entrer dans l’arène, déterminés à rafler les lingots pour leur association… mais aussi à faire trembler les traîtres.

Cette nouvelle saison promet son lot de surprises et de frissons. Éric Antoine pousse le cynisme à son paroxysme : règles inédites, retournements inattendus, épreuves angoissantes… et surtout, l’arrivée de 3 joueurs masqués. Qui se cache derrière eux ? Sont-ils là pour rebattre toutes les cartes ?

Pour l’emporter, les traîtres devront faire preuve d’une ingéniosité sans faille, ruser plus que jamais… et survivre à une partie plus impitoyable que toutes les précédentes.



Jusqu’ici invincibles, les traîtres verront-ils leur règne s’effondrer cette saison ?

Les Traîtres, qui sont les 16 candidats ?

Pour cette saison, 16 personnalités ont accepté de relever le défi : Anaïs Lunet, Anne-Elisabeth Blateau, Camille Cerf, Christine Bravo, Doigby, Fabien Olicard, Fabienne Carat, Héléna Noguerra, Lou, Marcus, Marlène Schiappa, Olivier Bal, Raymond Domenech, Tania Dutel, Théo Fernandez et Yanns.

