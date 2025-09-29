Star Academy 2025 : lancement le 18 octobre, professeurs, nouveautés, tout ce qu’il faut retenir de la conférence de presse



C’est officiel : la Star Academy revient sur TF1 dès le samedi 18 octobre à 21h10 pour une nouvelle saison qui s’annonce déjà événementielle. L’annonce a été faite cet après-midi lors d’une conférence de presse qui a levé le voile sur un dispositif XXL, mêlant tradition et innovations.











Un rythme bien installé, un hymne fort

Le lancement aura lieu en prime-time le samedi 18 octobre, puis chaque samedi soir. Attention toutefois, en cas de rugby ou de l’élection de Miss France, le prime sera exceptionnellement déplacé au vendredi soir.

Les quotidiennes seront diffusées du lundi au vendredi à 17h30, le samedi à 17h15 et le dimanche à 16h15.

Le fameux logo « star man », emblème culte du programme, fait son grand retour pour renforcer l’identité visuelle de la marque. Côté musique, l’hymne de la promotion 2025 sera un « gros titre international » dévoilé lors du premier prime.



Le château fait peau neuve

Le lieu mythique de la Star Academy se modernise avec une nouvelle décoration et un nouveau bureau du directeur. Et grande nouveauté : un studio d’enregistrement professionnel pour plonger les élèves dans les conditions réelles des artistes confirmés.

Une équipe pédagogique renouvelée

Jonathan Jenvrin devient le nouveau professeur de danse, succédant à Malika Benjelloun. Chorégraphe de renom, il a travaillé avec Kylie Minogue, Rihanna ou encore Dua Lipa. Chaque semaine, il préparera un tableau pour un élève, et le meilleur de la saison sera intégré à la tournée !

Alain Degois, dit “Papy”, prend la place d’Hugues Hamelynck en tant que professeur de théâtre.

Les autres professeurs restent fidèles au poste : Sofia Morgavi (chant), Ladji Doucouré (sport) et Marlène Schaff (expression scénique).

De nouvelles mécaniques en prime

Une battle du top 3 : chaque samedi, les trois meilleurs élèves s’affronteront. Le gagnant sera immunisé et aura le privilège d’ouvrir le prime suivant juste après l’hymne.

Chaque semaine, un élève livrera son autoportrait en musique, avec un medley retraçant les moments forts de sa vie.

Plusieurs primes thématiques sont prévus : un prime « nouvelle génération », la 200e spéciale avec les anciens élèves et profs, ainsi qu’un prime « en équipe » où les votes détermineront ceux en danger.

Des invités prestigieux, un casting prometteur

La Star Academy accueillera de nombreux artistes, avec une mise en scène toujours plus travaillée. À noter : trois stars inédites fouleront le plateau dès le deuxième prime, en plus du retour d’artistes fidèles au programme.

Michaël Goldman, qui conserve son rôle de directeur, promet déjà « l’un des castings les plus forts depuis le début ».