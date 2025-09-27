Les Traîtres du 27 septembre : la suite de la saison 5 ce soir sur M6 (épisode 5)



Les Traîtres du 27 septembre 2025, l’épisode 5 ce soir sur M6. Ce samedi soir, M6 continue la diffusion de la saison 5 de son émission « Les Traîtres », présentée par Eric Antoine. Après les éliminations de Yanns et Camille Cerf la semaine dernière, le jeu continue pour les célébrités encore en course.





A suivre sur M6 dès 21h10 et ensuite en replay gratuit sur M6+







Les Traîtres du 27 septembre 2025 : l’épisode 5 ce soir

La semaine dernière dans l’épisode 4, Yanns a été éliminé tandis que les Loyaux ont démasqué et éliminé une Traitre : Camille Cerf. Eric Antoine a donné à Anne-Elisabeth et Danielle la possibilité de recruter, elles ont choisi d’intégrer Frédérique aux Traîtres.

Ce soir dans l’épisode 5, une mystérieuse enveloppe noire va semer la panique. Et après avoir démontré qu’elle savait très bien mentir, Danielle est dans le viseur des Loyaux.



"Ça va être un bain de sang" 🩸

Une mystérieuse enveloppe noire va en faire imploser plus d'un ! #LesTraitres, samedi à 21 :10 sur M6 et en streaming sur @M6plusofficiel pic.twitter.com/qsM9MDtQ90 — M6 (@M6) September 24, 2025

Les Traîtres, qui sont les 11 candidats encore en compétition ?

Sont encore en course au début de l’épisode 5 : Anne-Elisabeth Blateau, Doigby, Frédérique Bel, Marcus, Marlène Schiappa, Olivier Bal, Raymond Domenech, Théo Fernandez, Christine Bravo, Sylvie Tellier, et Danielle.

Les Traîtres, rappel de la présentation de la saison 5

Mentaliste, romancier policier, chanteurs, comédiens, streameur, humoriste, ancienne ministre ou ex-sélectionneur de l’équipe de France : 16 personnalités entrent dans le jeu, prêtes à tout pour décrocher les lingots au profit de leur association… et pour enfin démasquer les traîtres.

Cette saison, les nouveautés et rebondissements s’enchaînent : Éric Antoine repousse les limites du cynisme avec des règles inédites, des retournements inattendus et des épreuves terrifiantes. Mais surtout, trois joueurs masqués font leur apparition. Qui sont-ils ? Leur présence bouleversera-t-elle toutes les règles du jeu ?

Pour l’emporter, les traîtres devront ruser comme jamais… et survivre à une partie plus impitoyable que jamais. Jusqu’ici, ils ont remporté toutes les saisons. Cette fois, leur règne pourrait bien toucher à sa fin.