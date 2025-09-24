Tracker du 24 septembre 2025 : vos épisodes ce soir sur TF1



Tracker, vos épisodes inédits du mercredi 24 septembre 2025 – Ce mercredi soir, TF1 poursuit la diffusion de sa nouvelle série « Tracker ». Au programme, deux nouveaux épisodes inédits.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour le replay et le streaming gratuit.







Tracker du 24 septembre 2025, vos épisodes

« Madison et Hank ne répondent plus » : Colter s’aventure en pleine nature pour aider un père à retrouver ses enfants, aperçus pour la dernière fois à bord d’un avion disparu lors d’une tempête, en compagnie d’un énigmatique passager.

« Blake Baker s’est volatilisé » : Quand un étudiant récemment diplômé disparaît après une fête, ses proches pensent qu’il a succombé à la pression liée à sa bourse de recherche. Mais en échangeant avec sa sœur, Dory Shaw, professeure dans la même université, Colter met au jour des photos et messages compromettants qui révèlent une conspiration aussi dangereuse que mortelle au cœur du campus.



« L’enlèvement de Doug Thompson » : Lorsque son frère Russell sollicite son aide pour retrouver un ancien compagnon d’armes porté disparu après des semaines de paranoïa, Colter est contraint de collaborer avec lui. Leur enquête les plonge dans l’univers des forces spéciales, des opérations troubles et des théories du complot, tout en ravivant les blessures de leur passé familial.

Personnages et interprètes

Avec : Justin Hartley (Colter Shaw), Fiona Rene (Reenie Greene), Abby McEnany (Velma Bruin), Eric Graise (Bobby Exley)