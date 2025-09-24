Des racines et des ailes du 24 septembre : direction la Corse ce soir sur France 3



Publicité





Des racines et des ailes du 24 septembre 2025 – C’est un inédit de votre magazine « Des racines et des ailes » qui vous attend ce soir sur France 3. Direction la Corse !





A suivre dès 21h10 sur France 3 ou en replay et streaming sur France.TV







Publicité





Des racines et des ailes du 24 septembre « La Corse, terre d’émotions »

Dans ce numéro inédit, Carole Gaessler nous entraîne en Corse, au cœur de la Balagne, entre Calvi et L’Île-Rousse. À travers villages et paysages préservés, nous partirons à la rencontre d’hommes et de femmes attachés à leur terre et porteurs de savoir-faire ancestraux. L’occasion de découvrir un patrimoine unique, souvent caché, que les Corses s’attachent à transmettre et à protéger.

Mon village en Corse



Publicité





En Balagne, chaque village a son histoire. À Pigna, haut lieu culturel depuis les années 1970, Ugo Casalonga a installé son atelier de lutherie, redonnant vie à des instruments anciens comme le cistre corse.

À Palasca, nous retrouverons le berger Fortuné Savelli, gardien du secret de fabrication du fameux brocciu. Il relève aujourd’hui un nouveau défi : ouvrir une auberge où il proposera une cuisine raffinée et enracinée dans son terroir.

À Lumio, depuis quarante ans, Noelle Irolla et Milou Corteggiani subliment les richesses du maquis – romarin, myrte, immortelle – en huiles essentielles. Leurs enfants assurent désormais la continuité de cette tradition.

À Santa Reparata, Olivier Fondacci élève le plus grand troupeau d’ânes de l’île et expérimente une première en France : un fromage frais élaboré à partir de lait d’ânesse.

Enfin, l’architecte du patrimoine Jean-Manuel Paoli redonne aux églises corses leur authenticité, en restaurant les clochers autour desquels se regroupent les villages.

La Corse, hors des sentiers battus

Plus loin, au fil des routes du Cap Corse, l’architecte Pauline Benielli nous fait découvrir les fastueux « palais des Américains », bâtis par ceux qui firent fortune outre-Atlantique au XIXe siècle. Elle nous ouvre aussi les portes du château de la Punta, sur les hauteurs d’Ajaccio, en pleine renaissance après des années d’oubli.

À seulement 20 ans, Stella a choisi de renouer avec un métier disparu : muletière. Suivant les anciennes pistes de transhumance, elle approvisionne les bergers installés sur les plateaux d’altitude.

Le chef itinérant Jean-Antoine Ottavi, lui, dresse ses tables au détour des sentiers, transformant des produits locaux en créations gastronomiques dans des décors naturels grandioses.

Enfin, en Castagniccia, l’ébéniste Nicolas Olivieri se passionne pour le châtaignier, arbre emblématique qui fit la prospérité de la région dès le XVIIe siècle et inspira les somptueux décors baroques des églises corses.