Un Si Grand Soleil Spoiler : Catherine piégée ? (épisode du 5 septembre)



Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1743 du 5 septembre 2025 – Catherine va se retrouver dans de sales draps dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, des sms accablants ont été retrouvés par la police dans le téléphone de Catherine et elle est en garde à vue…











Publicité





Catherine jure qu’elle n’a jamais envoyé ces messages, elle ne comprend pas et assure n’avoir jamais commandité la tentative de meurtre sur Elisabeth.

A bout, Catherine pleure face à Yann et à son avocate, Claudine. Elle finit par accuser d’Elisabeth d’avoir tout manigancé pour la piéger… Catherine est convaincue qu’il s’agit d’un coup monté.

De son côté, Claudine décide de faire appelle à l’ancien procureur Bernier, tout juste sorti de prison… Quelle idée a-t-elle derrière la tête ?



Publicité





Quant à Pascal, il est avec Laurine et Boris et il accuse Elisabeth…

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : Elisabeth capitule, Catherine ouvre les yeux, les résumés jusqu’au 19 septembre 2025

Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook ici