C à vous du 3 septembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

C à vous du 3 septembre 2025, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce mercredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Vote de confiance : comment la probable chute de François Bayrou contrarie les plans de Bruno Retailleau. On en parle avec Nathalie Schuck, grand reporter au service politique du magazine “Le Point” et autrice du livre « Le Cardinal » aux éditions Robert Laffont.

🔵 Suicide d’une directrice d’école : son ami témoigne dans C à vous. Christophe Tardieux, enseignant et auteur de bandes dessinées, avait raconté l’histoire de cette directrice dans sa BD intitulée « Cas d’école » en 2020 (Les Équateurs)



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Victor Blanchet, chef du restaurant HALO, à Paris 2e

🔵 Dans la Suite de C à vous :

🎭 Pierre Arditi et Nicolas Briançon, pour la pièce de théâtre “Je me souviendrai… de presque tout”

📖 Adélaïde de Clermont Tonnerre, pour le livre “Je voulais vivre”

🪂 Grégory Crozier et Karin Joly, détenteurs du record du monde en chute libre

