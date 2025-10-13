13h15 le samedi du 25 octobre : au sommaire aujourd’hui



Publicité





13h15 le samedi du 25 octobre 2025 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro de « 13h15 le samedi » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce samedi.





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





13h15 le samedi du 25 octobre 2025 : « Les alpages en famille »

Cet été, 13h15 le samedi est reparti à la rencontre de Julien et Aurélie, le couple de jeunes bergers originaires d’Auvergne. Désormais parents, ils ont entrepris une nouvelle transhumance, cette fois en Savoie, accompagnés de leur petit garçon Timéo. Ensemble, ils ont parcouru les sentiers jusqu’au massif du Beaufortain, l’un des joyaux des Alpes.

Le magazine avait déjà suivi leur première transhumance familiale, mais cette fois, les caméras sont revenues pour partager la suite de leur aventure. Mariés dans les alpages, Julien et Aurélie vivent depuis quinze ans au rythme de la montagne. Après trois mois et demi passés au cœur de la nature, les équipes de 13h15 le samedi les ont retrouvés pour clore ce beau périple en famille, empreint de simplicité, de liberté et d’amour du grand air.



Publicité



