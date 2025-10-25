Tout le monde veut prendre sa place : Vincent passe encore un gros cap ! (25 octobre 2025)



C’est fait ! Vincent a franchi la barre des 50.000 euros de gains ce samedi midi dans le jeu quotidien de Cyril Féraud sur France 2 « Tout le monde veut prendre sa place ». Le Champion totalise désormais 51.100 euros en 41 victoires !











Le Champion est très fort et il ne semble pas prêt de céder sa place dans le fauteuil rouge de « Tout le monde veut prendre sa place ». Notez d’ailleurs qu’il n’a jamais essuyé le moindre défaite !

Tout le monde veut prendre sa place du 25 octobre, le replay

Et si vous avez manqué l’émission de ce samedi 25 octobre 2025, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv