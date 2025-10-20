

Publicité





20h30 le dimanche du 12 octobre 2025 : les invités de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c’est un nouveau numéro inédit de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Qui sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





« 20h30 le dimanche » du 12 octobre 2025 : les invités

🎭 Face à l’écran : la comédienne Carole Bouquet revient au théâtre avec une interprétation de la pièce Le Professeur d’Émilie Frèche, mise en scène par Muriel Mayette-Holtz et jouée à La Scala Paris jusqu’au 14 décembre. Ce récit à plusieurs voix retrace les derniers jours de Samuel Paty, assassiné en octobre 2020 à la sortie du collège où il exerçait.

🎤 L’entretien : Vanessa Paradis signe son grand retour musical avec la sortie de son nouvel et huitième album, Le Retour des beaux jours. Des titres aux sonorités pop et soul, coécrits et composés avec Étienne Daho et Jean-Louis Piérot.



Publicité





🎵 Le live : la violoniste virtuose Esther Abrami, rendue célèbre grâce aux réseaux sociaux, se produit en direct sur le plateau de 20h30 le dimanche. Dans son dernier album, Women, sorti en avril 2025, elle met en lumière l’œuvre de compositrices encore peu représentées.

Retrouvez aussi « 20h30 le dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV