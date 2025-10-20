

20h30 le dimanche du 19 octobre 2025 : les invités de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c’est un nouveau numéro inédit de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Qui sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 20h30 le dimanche » du 19 octobre 2025 : les invités

🎭 Face à l’écran : Orelsan

Entre armure japonaise, légendes et affrontements, Yoroï explore la frontière entre le bien et le mal. Pour Orelsan, qui signe ici le scénario, ce film marque une nouvelle étape dans son parcours. Cinéma, musique… comment envisage-t-il la suite alors qu’une tournée triomphale l’attend déjà en 2026 ?

🎤 L’entretien : Sheila

Sheila n’a jamais aimé le mot « retraite ». Entrée dans la lumière à 16 ans, forte de plus de soixante ans de carrière, elle estime qu’une vie ne suffira pas pour tout accomplir. Comment a-t-elle traversé les modes et les tempêtes jusqu’à devenir une icône ?



🎵 Le live : Clara Luciani, Yamê, et Sofiane Pamart

La chanteuse Clara Luciani, le rappeur Yamê et le pianiste Sofiane Pamart interprèteront en live leur titre « Le Mur » qui figure sur l’album sorti à l’occasion du Grand Prix Explorer de Formule 4 organisé par Squeezie.

