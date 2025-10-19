Les mystères de l’amour du 19 octobre : votre épisode ce soir sur TMC (résumé + vidéo épisode 9 saison 37 en avance)



Les mystères de l’amour du 19 octobre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 9 de la saison 37 – Ce dimanche soir sur TMC, votre série « Les mystères de l’amour » est de retour avec un nouvel épisode inédit. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode de ce soir, il s’agit de l’épisode 9 de la saison 37 intitulé « Sur une plage en été ».





Un épisode inédit à découvrir dès 19h50 sur TMC mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Les mystères de l’amour du 19 octobre 2025 – résumé de l’épisode 9 saison 37 « Sur une plage en été »

Fanny reçoit à Paris son amie américaine, Katie Logan, et lui fait découvrir la capitale en compagnie de Christian. Pendant ce temps, à Love Island, une soirée blanche offre aux filles l’occasion d’en apprendre davantage sur leurs prétendants. De son côté, Mégane, en espionnant Étienne lors d’une soirée chez Nicolas, fait une découverte inattendue qu’elle s’empresse de révéler à Fanny.

Les mystères de l’amour du 19 octobre – extrait vidéo de l’épisode

vidéo à venir



Episode déjà disponible en avant-première sur TF1+ en cliquant ici.

Les mystères de l’amour, c’est chaque dimanche soir, à 19h50 sur TMC. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.