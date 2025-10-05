

66 minutes du 5 octobre 2025, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





66 minutes du 5 octobre 2025, sommaire

🔵 Stars et strass : dans les coulisses du rêve

Paillettes, projecteurs, tapis rouge… le défilé L’Oréal est bien plus qu’un simple rendez-vous mode. C’est un rêve qui prend vie pour quelques privilégiées. En coulisses, certaines ont eu la chance d’être maquillées par les experts de la marque : teint éclatant, regard intense, lèvres parfaites… le temps d’un instant, elles deviennent les stars du jour. Devant elles, le spectacle se poursuit : Eva Longoria fait une apparition très remarquée, suivie de la chanteuse Charlotte Cardin, sublime, qui captive tous les regards. Autour du podium, des centaines de fans espèrent approcher leurs idoles ou décrocher une place au plus près du show. Ici, la beauté s’incarne, se partage et se célèbre. Des visages éblouis, des émotions sincères, des étoiles plein les yeux : le rêve L’Oréal, c’est aussi ça — faire briller toutes les femmes, qu’elles soient en coulisses, dans le public ou sous les projecteurs. Parce qu’elles le valent bien !

🔵 Jeux-concours : la nouvelle ruée vers les cadeaux

Des week-ends en famille, des smartphones, des bons d’achat, des soins bien-être, voire des vacances de rêve… et si tout cela pouvait s’obtenir gratuitement ? En France, plus de 100 000 jeux-concours voient le jour chaque année. À la radio, sur Internet, en supermarché ou sur les réseaux sociaux, les opportunités ne manquent pas — à condition de savoir où chercher et comment participer ! Morgane, infirmière et mère de famille, tente sa chance quotidiennement pour améliorer le quotidien de ses enfants. Steve, lui, est devenu un véritable expert du clic : il gagne… et fait gagner les autres grâce à son site. Mélanie, joueuse débutante, a même remporté un séjour féérique entièrement offert. Derrière ce monde de lots et de surprises, des professionnels orchestrent un business aussi discret que florissant. Alors, comment maximiser ses chances ? Quelles sont les astuces des plus grands gagnants ? Certains en ont fait un métier, d’autres un art de vivre. Conseils, pièges à éviter, secrets de pros : tout ce qu’il faut savoir pour, peut-être, devenir le prochain gagnant !



🔵 Tavernes : quand l’Alsace régale la France

Nappes à carreaux, vaisselle en grès, plats mijotés avec amour… les Winstubs, ces tavernes alsaciennes pleines d’authenticité, signent un retour aussi chaleureux qu’inattendu. Longtemps oubliées, elles séduisent aujourd’hui une nouvelle génération, bien au-delà des frontières de Strasbourg (Bas-Rhin). Choucroute, baeckeoffe, spaetzle, jambonneau — ces plats généreux et réconfortants reprennent fièrement place sur nos tables, dans une ambiance conviviale et sincère. Une cuisine simple, familiale et profondément réconfortante. Pendant des années, les Tavernes de Maître Kanter ont fait rayonner ces saveurs à travers la France avant de disparaître presque totalement. Aujourd’hui, une nouvelle vague de passionnés ravive cette tradition, de Lyon (Rhône) à Vannes (Morbihan), en passant par les grandes métropoles. Un vent venu de l’Est souffle sur nos assiettes, porteur de terroir, de mémoire et de gourmandise. Les Winstubs n’ont pas dit leur dernier mot : elles reviennent… et elles régalent.

Et à 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Foire de Marseille : 100 ans de passion

La Foire de Marseille (Bouches-du-Rhône), ce n’est pas seulement un salon : c’est un concentré de bonne humeur, de saveurs méditerranéennes et de petites réussites économiques. Pendant dix jours, des milliers de visiteurs viennent y dénicher la bonne affaire, savourer un plat réconfortant ou trouver une idée capable de changer leur quotidien. Fidji et Prescillia, deux sœurs originaires de Toulon (Var), rêvent justement d’y transformer leur vie. Leur jeune marque de vêtements, “Côté Sud Est”, rend hommage à leur région, avec des tee-shirts imprimés sur place, à la demande. Une première vitrine prometteuse pour leur aventure entrepreneuriale.

Côté affaires XXL, la Foire représente aussi un rendez-vous crucial pour les professionnels de la piscine. Alliance Piscines espère vendre jusqu’à 160 modèles d’entrée de gamme, tandis que Diffazur mise sur le haut de gamme avec ses spectaculaires piscines-lagons en béton, pouvant atteindre 50 000 euros l’unité. Entre stratégies de vente et sourires étudiés, la bataille des bassins bat son plein.

Et puis il y a Dominique, 74 ans, ancien coiffeur devenu inventeur. Il a investi 200 000 euros pour lancer sa création : la “Winnerbrush”, une brosse sans poils, en bambou, qui promet des brushing éclairs. Installé parmi les camelots, il doit désormais apprendre à vendre, à convaincre… et à tenir le rythme effréné de la foire. À Marseille, la Foire garde son âme : un mélange unique de panache, de débrouillardise et de soleil.

