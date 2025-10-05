Un dimanche à la campagne du 5 octobre 2025 : les invités de Frédéric Lopez (vidéo)



Un dimanche à la campagne du 5 octobre 2025, les invités – Frédéric Lopez est de retour cet après-midi sur France 2 pour un nouveau numéro de l’émission « Un dimanche à la campagne ». Qui reçoit-il aujourd’hui dans sa maison à la campagne ? On vous dit tout !





Rendez-vous à 16h10 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Un dimanche à la campagne du 5 octobre 2025 : sommaire et invités

Dans le décor bucolique d’une maison perchée à la campagne, loin du tumulte médiatique, trois invités d’horizons variés se retrouvent pour un moment hors du temps, fait de confidences, de rires et de partage.

Aujourd’hui, Frédéric Lopez reçoit :



🎤 Shy’m, artiste aux multiples facettes, qui partagera ses souvenirs, ses combats et ses rêves.

📰 Henri Sannier, journaliste chevronné, dont les récits nourriront les échanges de son regard d’observateur des médias et du temps qui passe.

😂 Jérémy Nadeau, humoriste et conteur, dont l’humour et la sensibilité viendront compléter la palette d’émotions de ce dimanche.

Frédéric Lopez les accueillera dans un cadre intimiste, ponctué de visites surprises, de moments de complicité, d’anecdotes touchantes et parfois inattendues. On s’attend à des échanges sincères autour de leurs parcours, de leurs combats, de ce qui les anime dans leur vie quotidienne, mais aussi de ce qui fait leur universalité. Entre rires et émotions, ce dimanche promet d’être un voyage intérieur pour chacun et un partage entre téléspectateurs et invités.

Un dimanche à la campagne : extrait vidéo du 5 octobre 2025