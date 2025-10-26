« Adieu les cons » : histoire et interprètes du film ce soir sur France 2 (26 octobre)



« Adieu les cons » : histoire et interprètes du film de France 2 ce soir, dimanche 26 octobre 2025 – Ce dimanche soir à la télé, France 2 rediffuse le film « Adieu les cons ». Il s’agit du septième film d’Albert Dupontel. Cette comédie grinçante avec Virginie Efira, Nicolas Marié et Albert Dupontel a remporté pas moins de sept récompenses aux César et rempli les salles de cinéma avec plus de 2 millions d’entrées.





A voir ou revoir ce soir dès 21h10 sur France 2







« Adieu les cons » : le synopsis

À 43 ans, Suze Trappet apprend qu’elle est gravement malade et qu’il ne lui reste que peu de temps à vivre. Bouleversée, elle décide de partir à la recherche du fils qu’elle a dû abandonner à la naissance, à l’âge de quinze ans.

Au même moment, Jean-Baptiste Cuchas, quinquagénaire et responsable de la sécurité informatique d’une administration, sombre dans la dépression lorsqu’il comprend qu’on cherche à l’évincer de son poste.

Leurs chemins se croisent par hasard, le jour où Suze se rend dans les locaux de l’administration pour une démarche, tandis que Jean-Baptiste, désespéré, tente d’y mettre fin à ses jours. Cette rencontre improbable va bouleverser leurs vies.



« Adieu les cons », les interprètes

Avec Virginie Efira (Suze Trappet), Albert Dupontel (Jean-Baptiste Cuchas), Nicolas Marié (Serge Blin), Jackie Berroyer (le docteur Lint)

Le saviez-vous ?

– Le film est dédié à Terry Jones, ancien membre des Monty Python mort en janvier 2020 et qui avait joué dans les précédents films d’Albert Dupontel « Le Créateur » et « Enfermés dehors ».

– Le film a remporté 7 César en 2021 : Meilleur film, Meilleure réalisation pour Albert Dupontel, Meilleur acteur dans un second rôle pour Nicolas Marié, Meilleur scénario original pour Albert Dupontel, Meilleure photographie pour Alexis Kavyrchine, Meilleurs décors pour Carlos Conti, et le César des lycéens

– « Adieu les cons » a réalisé plus de 2 millions d’entrées en salles

